Barcelona faz três gols nos minutos finais e vira para cima do Celta

A torcida do Barcelona acompanhava incrédula o que ocorria neste sábado (23/9), no Estádio Olímpico de Barcelona. Ela esperava que o time, invicto na temporada, conseguisse tranquila vitória sobre o Celta, que vinha mal na competição. Contudo, até os 35 da etapa final, o time visitante vencia por 2 a 0, gols de Larsen e Douvikas. E não levou mais por causa das defesas de Ter Stegen. Contudo, o Barça tem Lewandowski no ataque e, também uma camisa pesada. O polonês fez dois gols, aos 35 e 40 minutos. Aos 44, Cancelo virou.

O Barcelona chega, assim, aos 16 pontos, ao lado do líder Girona. Mas ambos podem ser ultrapassados pelo Real Madrid (15 pontos) que joga neste domingo o clássico com o Atlético de Madrid.

Celta abre 2 a 0

O Celta fez um belo jogo. Segurou o Barcelona, buscou contra-ataques que obrigaram Ter Stegen a fazer boas defesas e saiu na frente com um ol de Larsen, aos 19. Xavi, que começou poupando alguns titulares, foi coloando algum de seus astros no segundo tempo., Mas o time, mesmo mais bem postado, não tinha sucesso no ataque. Para piorar, aos 31 minutos, o time galego encaixou um contra ataque. Balde tinha a bola para o Barcelona na ponta-esquerda, mas perdeu a bola. Bamba partiu em velocidade pela direita e tocou para Iago Aspas. Num toque inteligente, encontrou Douvikas, que entrara no segundo tempo. O atacante bateu na saída de ter Stegen para colocar 2 a 0 no placar e celebrar seu primeiro gol na liga.

Virada do Barcelona

Aos 35, Lewandowski recebeu de João Feliz e tcou encobrindo o goleiro. A bola bateu no travessão antes de entrar. O lance voltou a acordar a torcida e Lewa mostrou a sua eficácia. Aos 40, ele recebeu de Cancelo, na área, e mandou a bomba. Aos 44, Balde tocou para Gavi, este cruzou na área e Cancelo entrou para fazer 3 a 2. A derrota iminente virou uma vitória incrível.

