Diniz elogia Gerson em convocação: ‘Acima da média’

A principal novidade na lista de Fernando Diniz na convocação da Seleção Brasileira foi a presença de Gerson. O volante do Flamengo disparará as partidas contra Venezuela e Uruguai na Data-Fifa de outubro, nos dias 12 e 17, respectivamente. Ao explicar a convocação do rubro-negro, Diniz afirmou que o estilo de jogo de Gerson combina com o que ele pensa sobre futebol.





“É uma das convocações mais fáceis para mim. Aliás, talvez foi o jogador que eu mais vi atuar, fora os do Fluminense. Gerson tem jogado constantemente bem, mesmo com o Flamengo oscilando. Assim, acho que ele está sendo muito constante. É um jogador bem acima da média e tem muito a ver com aquilo que penso sobre futebol”, disse Diniz sobre Gerson.

“O Gerson tem muita mobilidade. Já jogou de volante, de media na esquerda, na direita. Ele é muito técnico, muito forte e vejo uma mudança positiva nele, ele está muito combativo de uns tempos para cá. Dessa forma, ele está fazendo muito por merecer essa convocação”, completou o treinador.

Gerson, aliás, é um dos cinco jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro que foram convocados pro Fernando Diniz. Além do coringa, Lucas Perri (Botafogo), Nino (Fluminense), André (Fluminense), e Raphael Veiga (Palmeiras) também estiveram presentes na lista.

