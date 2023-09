São Paulo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Flamengo decidem neste domingo (24) o campeão da Copa do Brasil de 2023. A partida será no Morumbi, casa do Tricolor Paulista, que contará com uma grande festa, assim como foi no Maracanã na semana passada. A bola rola às 16h. Com vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o time da casa sai na frente em busca da taça.

Apesar da força de seu torcedor, o Flamengo não fez uma boa atuação no primeiro jogo e perdeu para o São Paulo por 1 a 0, com gol de Calleri. Assim, o empate no Morumbi garante o título inédito para o Soberano. Em caso de vitória do Rubro-Negro por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Por outro lado, vitória por dois gols ou mais dos cariocas dá o pentacampeonato ao Flamengo.

Premiação

O campeão da Copa do Brasil, além de levar a taça, receberá uma premiação de R$ 70 milhões. Há, também, as bonificações das fases anteriores.

Onde assistir

A TV Globo, o SporTV e o Amazon Prime transmitem a final entre São Paulo e Flamengo.

Como está o São Paulo

O São Paulo chega à final contra o Flamengo com alguns titulares descansados, afinal, no meio da semana, o técnico Dorival Júnior escalou um time alternativo na derrota para o Fortaleza, com reservas em campo. Aliás, o Tricolor deve entrar em campo com a mesma formação que iniciou o confronto no Maracanã pelo jogo de ida.

Para a partida no Morumbi, o treinador não contará com Érison, Galoppo, Patryck e Marcos Paulo, lesionados.

Como está o Flamengo

Se o São Paulo não conta com jogadores lesionados, o Flamengo terá quatro retornos importantes para a finalíssima. O mais impactante é o de Arrascaeta, principal homem de criação do time. O uruguaio, aliás, deve começar como titular, assim como Léo Pereira e Erick Pulgar, que se recuperaram de dores musculares. O chileno jogará ao lado de Gerson, que foi convocado por Fernando Diniz para a Seleção Brasileira. Quem também deixa o departamento médico é Luiz Araújo. Este, no entanto, deve iniciar entre os reservas.

Em comparação à escalação do jogo de ida, o técnico Jorge Sampaoli deve promover três alterações. A primeira no gol, com Rossi, titular no meio da semana contra o Goiás, no lugar de Matheus Cunha. No meio, Everton Ribeiro, que começou no banco, pode ser titular. Além disso, com o retorno de Arrascaeta, o treinador argentino terá que optar pela saída de um dos homens de frente. Assim, a tendência é Gabigol ser o escolhido para ficar no banco.

SÃO PAULO X FLAMENGO

Final da Copa do Brasil – jogo de volta

Data e Horário: 24/09/2023, às 16h

Local: Morumbi, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas Moura e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro (Thiago Maia) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Gabigol). Técnico: Jorge Sampaoli

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Bruno Boschilia (Fifa-PR)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

