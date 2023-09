Diniz mantém confiança em Richarlison e torce por retorno de Paquetá à Seleção

Apesar das críticas de torcedores e de sua própria autoavaliação, Richarlison esteve presente na convocação do técnico Fernando Diniz neste sábado (23). Ao falar sobre o camisa nove, o treinador elogiou as atuações do atacante do Tottenham nas partidas contra Bolívia e Peru, na convocação anterior.

“O critério técnico. Primeiro, se devolvesse essa pergunta: ele jogou mal contra a Bolívia ou contra o Peru? É que não paramos para pensar, ele teve algumas chances e a bola não entrou. Aliás, o Richarlison, na minha opinião, não jogou mal em nenhum dos dois jogos”, disse Fernando Diniz.

“Ele contribuiu para o time, jogou bem, contribuiu com a marcação, acertou a maioria das ‘paredes’, tabelas, mas não teve a felicidade na Seleção de colocar a bola para dentro. Lá no Tottenham deu sinais de melhora, entrou e foi decisivo”, completou o treinador.

Investigado por possível envolvimento em apostas esportivas, Lucas Paquetá não foi convocado por Fernando Diniz. Aliás, o mesmo aconteceu na primeira convocação de Diniz, pelo mesmo motivo. Ao ser questionado sobre o futuro do jogador do West Ham na Seleção, o treinador afirmou que torce para que o jogador resolva essa questão extracampo e, assim, retorne à Canarinho.

“É um jogador que eu adoro. As pessoas também o adoram como pessoa, isso ele me transmite isso desde que assisto aos jogos dele no Flamengo. Espero que tudo corra bem com o Paquetá, que isso esteja perto do fim e que possamos convocar ele para a Seleção”, explicou Diniz. Veja outras respostas de Diniz na coletiva de imprensa Neymar

“Eu quero que ele seja o melhor Neymar que for possível, que escreva as página as mais bonitas dele no futebol. Temos que aproveitar, demora muito para nascer outro. Aliás, temos que aproveitar o limite máximo, a Seleção é a casa dele, desde 2010 que está frequentando esse ambiente.”

Vinícius Júnior

“Enxergo ele como protagonista, a gente não consegue entender como ele ficou fora da lista de melhores do mundo. Se tornou um grande personagem para a sociedade, como conseguiu se defender e defender a sua causa.”

Partidas contra Venezuela e Uruguai

“Não tenho uma diferença sobre os adversários, temos que sempre fazer o melhor. Não existe retrospecto, sempre algo difícil e vamos respeitar todos da mesma forma. Vamos procurar fazer o nosso melhor e estudar ambos para a melhor estratégia.”