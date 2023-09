Dorival conclui preparação do São Paulo com base que venceu jogo no Rio

O São Paulo concluiu na manhã deste sábado (23/9) sua preparação para a decisão da Copa do Brasil diante do Flamengo. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) deste domingo no estádio do Morumbi.

No CT da Barra Funda, o técnico Dorival Júnior realizou atividades com o provável time que vai mandar a campo, incluindo bolas paradas. Os demais atletas fizeram exercícios técnico em espaço reduzido. O elenco tricoor, aliás, deu início à concentração assim que encerrou o treino.