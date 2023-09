Liverpool x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, o Liverpool recebe o West Ham, neste domingo (24). A bola vai rolar às 10h (horário de Brasília), no Anfield Road.

Onde assistir

O duelo vai ter transmissão dos canais ESPN, na tv fechada, assim como do Star +, canal por streaming do mesmo grupo, a partir das 10h.

O Liverpool começou a rodada em terceiro lugar, com 13 pontos, assim como os rivais Tottenham (segundo) e Arsenal (quarto). O líder é o Manchester City, com 18. Assim, o duelo é importantíssimo para os Reds seguirem sonhando com o título. O West Ham, aliás, também aparece no pelotão de cima, com 10 pontos, na sexta posição. O Brighton é o quinto, com 12, e é o outro do G6.

Curiosamente, tanto Liverpoool quanto West Ham venceram por 3 a 1 no meio de semana, e de virada, na Liga Europa. Os Reds aplicaram esse placar no LASK, da Áustria, enquanto os hammers derrotaram o Bačka Topola, da Sérvia.

Para esta partida, o treinador Klopp deve fazer uma rotação no elenco. Assim, Gakpo, Jota e Salah devem formar o ataque, pois Diaz e Núñez saíram jogando no meio da semana. O West Ham também fará mudanças, mas na defesa, com Areola, Coufal, Zouma, Aguerd e Emerson.

LIVERPOOL X WEST HAM

6ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 24/9/2023 às 10h (de Brasília)

Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)

Liverpool: Alisson; Joe Gomez, Konate, Van Dijk e Robertson; Szoboszlai, Mac Allister e Jones; Salah, Gakpo e Jota . Técnico: Klopp

West Ham: Areola; Coufal, Zouma, Aguerd e Emerson; Ward-Prowse e Alvarez; Bowen, Kudus e Benrahma; Antônio. Técnico: David Moyes

Árbitro: Chris Kavanagh

