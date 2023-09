PSG X Olympique: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (24/9), rola o principal clássico do futebol francês: PSG x Olympique. Donos das maiores torcidas do país (a do Olympique segue como a maior pela últimas pesquisas), os times se enfrentam pela sexta rodada da Liga. Ambos precisam vencer Com nove pontos, o Olympique está em quarto lugar. O PSG, com oito, é o quinto. A ponta é do Nice (12 pontos), que venceu o Monaco por 1 a 0 e roubou a ponta dos monegascos (11 pontos).

Onde assistir

O canal Star+ transmite a partir das 15h45 (de Brasília).

Como está o PSG

O técnico Luiz Enrique ainda estuda se inicia com o atacante português Gonçalo Ramos ou se mantém o trio de ataque com Dembélé, Kolo Muani e Mbappé. Asensio segue com uma lesão no pé direito e está vetado, No mais, o PSG entrará com a base das últimas partidas. O time vem de derrota para o Nice na rodada passada do francês e o treinador sabe que precisa de um bom resultado pela importância do jogo.

“Desde o primeiro dia sabemos quais são os jogos importantes. Aqueles que motivam os torcedores, os jogadores, o clube. Este clássico é um dos encontros mais importantes da temporada. Temos que ser uma equipe intensa, mas teremos que ter cuidado para não exagerar, pois isso pode ser perigoso neste tipo de jogo” disse Luis Enrique na coletiva antes do clássico.

Como está o Olympique

No Olympique, um desfalque de muito peso: Sarr, grande destaque da equipe no início da temporada, o atacante senegalês está vetado, Vale lembrar que o clube vive uma crise interna após o pedido de demissão do tércnico Marcelino no início da semana, para esta partida, o L’OM terá um interino no comando: Jacques Abadornado. Ele não divulgou a escalação. Mas nada indica que alterará a base titular.

PSG X OLYMPIQUE

6ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: 24/9/2023

Local: Parc des Princes, Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, e Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte e Vitinha; Dembele (Gonçalo Ramos), Kolo Muani, e Mbappé. Técnico: Luis Enrique

Olympique: Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi e Lodi; Mughe, Rongier, Veretout e Correa; Olivera e Aubameyang. Técnico: Jacques Abadornado

Arbitragem: Willy Delajod

Auxiliares: Hicham Zakrani e Laurent Coniglio

VAR: François Letexier

Jogos da 6ª rodada do Francês

Sexta-feira (22/9)

Monaco 0x1 Nice

Sábado (23/9)

Nantes 5×3 Lorient

Brest x Lyon

Domingo (24/9)

Metz x Strasbourg – 8h

Lens x Toulouse – 10h

Le Havre x Clermont – 10h

Montpellier x Rennes – 12h

PSG x Olympique – 15h45

Terça-feira (26/9)

Lille x Reims – 16h

