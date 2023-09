Manchester United sofre para vencer o lanterna do Inglês

Fora de casa, no Estádio Turf Moor, o Manchester United sofreu para vencer o Burnley, lanterna do Campeonato Inglês, pelo magro placar de 1 a 0. Assim, a bola rolou neste sábado (23), pela sexta rodada desta edição da Premier League.

O gol dos visitantes saiu, então, no fim da primeira etapa, aos 44 minutos. Evans lançou para Bruno Fernandes concluir, enfim, com semelhante maestria. Em seguida, no segundo tempo, porém, os Diabos Vermelhos produziram muito pouco para mudar o placar.

Agora, o Manchester United é o oitavo lugar, com nove pontos em 18 disputados. Aliás, último do G4, região de acesso à próxima Champions League, o Arsenal tem 13. Os Diabos Vermelhos seguem, portanto, fora da zona das competições internacionais.

Já o Burnley, como mencionado, ocupa a lanterna do Inglês, com apenas um ponto.

No dia 30/9, o Manchester United retorna a campo, pela Premier League, em Old Trafford, contra o Crystal Palace. O lanterna visita o lanterna, na mesma data.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (23/9)

Manchester City 2×0 Nottingham Forest

Crystal Palace 0x0 Fulham

Luton Town 1×1 Wolverhampton

Brentford 1×3 Everton

Burnley 0x1 Manchester United

Domingo (24/9)

Chelsea x Aston Villa – 10h

Arsenal x Tottenham – 10h

Liverpool x West Ham – 10h

Brighton x Bournemouth – 10h

Sheffield United x Newcastle – 12h30

