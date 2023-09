Arsenal x Tottenham: onde assistir, arbitragem e escalações

Em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Inglês, Arsenal e Tottenham fazem um clássico londrino, neste domingo (24), às 10h (horário de Brasília), no Arsenal Stadium.

As equipes aparecem em quarto e segundo, respectivamente, ambos com 13 pontos, assim como o Liverpool, terceiro.

A liderança é do Manchester City, que já entrou em campo e manteve os 100% de aproveitamento, agora, com 18 pontos. Aliás, os Citizens derrotaram o Nottingham Forest. Dessa forma, o clássico do Norte da cidade tem outra atração. Vale, então, por uma consolidação nas cabeças.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN, na tv fechada, e do Star +, um canal de streaming do mesmo grupo, a partir das 10h.

Para esta partida, o Arsenal não contará com o volante Thomas Partey, o zagueiro Jurrien Timber e o volante Mohamed Elneny, todos lesionados. Já o atacante brasileiro Gabriel Martinelli é dúvida para a partida, com uma pequena lesão muscular.

Já o Tottenham terá as baixas do volante Rodrigo Bentancur, do atacante Bryan Gil, o meia Ryan Sessegnon e o goleiro Alfie Whiteman, todos lesionado. Já o meia argentino Giovani Lo Celso segue, principalmente, como dúvida para a partida contra o Arsenal.

ARSENAL X TOTTENHAM

6ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 24/9/2023 às 10h (de Brasília)

Local: Arsenal Stadium, Londres (ING)

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Odegaard, Declan Rice e Vieira; Saka, Gabriel Jesus e Trossard. Técnico: Mikel Arteta

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Cristián Romero, Van de Ven e Udogie; Sarr e Yves Bissouma; Kulusevski e James Maddison,; Son e Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou.

Árbitro: Robert Jones

