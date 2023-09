Flamengo desembarca em São Paulo com torcedores confiantes na virada

O Flamengo desembarcou em São Paulo no fim da tarde deste sábado (23), em dia que antecede a grande decisão no Morumbi. Aliás, a chegada dos jogadores ao hotel em que a delegação carioca ficará hospedada foi com festa. Do lado de fora do local, os torcedores gritavam palavras de apoio.

“Vamos virar, Mengo, vamos virar, Mengo”, gritavam os rubro-negros.

Apoio aos jogadores

Os torcedores fizeram muito barulho com cada jogador que desembarcava do ônibus. Os atletas mais festejados foram o uruguaio Arrascaeta, que retorna de lesão, e Gabigol, o camisa 10. Aliás, o atacante chegou a fazer um sinal cumprimentando os torcedores, levando os rubro-negros a loucura.

São Paulo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Protestos contra Marcos Braz

O único momento em que os ânimos se esquentaram foi quando Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, apareceu. Ele foi muito xingado pelos torcedores. Enquanto escutava as cobranças, o dirigente seguiu direto rumo à entrada do local. Além dos resultados da equipe, a confusão de Braz com um torcedor em um shopping no Rio de Janeiro fez com que os torcedores aumentassem a cobrança acerca dele.

Além de Marcos Braz, o técnico Jorge Sampaoli e o presidente Rodolfo Landim também foram alvos de críticas, mas não com o mesmo volume que o VP de futebol.

Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, no Maracanã, o Flamengo precisa vencer pela mesma diferença de um gol para levar a final para os pênaltis. Entretanto, vitória por dois gols ou mais garante o pentacampeonato para o Rubro-Negro.

