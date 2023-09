Portimonense x Benfica: escalações e onde assistir

Após estrear com derrota na Liga dos Campeões, o Benfica vira a chave e foca no Campeonato Português. Afinal, neste domingo (24), visita o Portimonense no Estádio Municipal de Portimão, em Portimão. A bola rola às 14h (de Brasília). Com quatro vitórias e uma derrota na competição, as Águias estão na quarta posição, com 12 pontos. Em contrapartida, o Portimonense, com cinco pontos, é o 15°.

Onde assistir

O streaming Star+ transmite a partida entre Portimonense e Benfica.

Escalações de Portimonense e Benfica

O técnico Paulo Sérgio não deve promover mudanças no time titular do Portimonense, afinal, a equipe vem de vitória por 2 a 1 sobre o Vitória de Guimarães. O único desfalque fica por conta do goleiro Kosuke Nakamura, lesionado.

O Portimonense deve entrar em campo com Vinicius Silvestre; Pedrão, Alemão, Filipe Relvas e Moustapha Seck; Carlinhos, Dener e Lucas Ventura; Sylvester Jasper, Paulinho e Hélio Varela.

Em contrapartida, o time lisboeta deve ter uma mudança para o jogo deste domingo. O goleiro Trubin, titular na derrota para o RB Salzburg por 2 a 0 no meio da semana, deve ficar no banco de reservas. Assim, Samuel Soares será o titular. O motivo da escolha é por opção técnica do treinador Roger Schmidt.

Dessa forma, a escalação do Benfica deve ser Samuel Soares; Alexander Bah, António Silva, Nicolas Otamendi e Fredrik Aursnes; João Neves e Kokcu; Ángel Di Maria, João Mário e Rafa Silva; Casper Tengstedt.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.