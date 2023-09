Guarani perde chance de encostar no líder; CRB mantém vivo sonho da Série A

O Guarani tinha a chance de colar no líder Vitória, mas perdeu por 1 a 0 para o CRB neste sábado (23), em Maceió (AL), pela 29ª rodada da Série B. Lucas Lima, no segundo tempo, anotou o gol solitário da partida disputada no Estádio Rei Pelé.

Com 50 pontos, a cinco dos baianos, o time de Campinas vê encerrada sequência invicta de cinco jogos. Além disso, precisa secar o Juventude diante do Avaí, segunda-feira, para não correr riscos de deixar o pelotão de acesso. Por outro lado, os alagoanos chegam a 45 somados e voltam a acreditar. Apesar de seguir em nono lugar, o Galo está a três pontos do G4 e aguarda o desfecho da rodada.

Pela 30ª rodada da Segunda Divisão, o CRB volta a campo diante do Mirassol na quinta-feira (28), às 19h, no Estádio Municipal de Mirassol, no interior paulista. O Guarani, por sua vez, recebe o Novorizontino no próximo sábado, às 17h, no Brinco de Ouro, em briga direta pelo acesso.

Ceará arranca empate com Chape no fim

No outro jogo desta tarde, Chapecoense e Ceará empataram por 1 a 1 na Arena Condá. Pavani abriu o placar no primeiro tempo para os donos da casa, mas os cearenses voltaram melhores do intervalo e chegaram ao empate com Luiz Otávio nos acréscimos.

Com o resultado, os catarinenses permanecem na zona de rebaixamento, com 28 pontos. O Avaí, primeiro time fora do Z4, tem 30 somados. Já o Ceará aparece na 11ª colocação, com 42 pontos.

Na próxima rodada, a Chape visita o Vila Nova-GO, domingo (1º), às 15h45, no Serra Dourada, em Goiânia. O Vozão recebe o Atlético-GO no mesmo dia, porém às 18h, na Arena Castelão.

