Vasco eleva muito a média de idade e põe crias da base de coajduvantes

A virada de fase do Vasco no Campeonato Brasileiro tem associação direta com o toque de qualidade e experiência dos reforços do meio do ano. Como filosofia, a SAF apostou na contratação de jogadores jovens no início de 2023, e o time não correspondeu em meio às primeiras dificuldades. Agora, a média de idade disparou da casa dos 23 anos para os 28.1 na escalação contra o Coritiba, com a entrada de Payet, de 36.

Além do francês, a chegada do chileno Medel (36), do argentino Vegetti (34) e do brasileiríssimo Rossi (30 anos) deram um outro patamar ao Vasco nesse sentido. Acostumados a lidar com pressão, os novos jogadores vêm sendo fundamentais. Com isso, consequentemente, os crias da base de São Januário perderam um pouco de espaço e viraram coadjuvantes. Nenhum deles, aliás, foi titular na goleada por 5 a 1 sobre o Coxa, na última quinta-feira. Isso ocorreu pela primeira vez nas 23 rodadas da competição.

O meia Marlon Gomes e o atacante Gabriel Pec foram os últimos a perder a vaga. Mas, com o técnico Ramón Díaz, a gestão de grupo é bastante variada. Ambos, afinal, entraram e construíram juntos o quinto gol da equipe. Pec, por sinal, já fez quatro gols entrando no segundo tempo.

Idade dos titulares do Vasco:

Léo Jardim: 28

Puma: 26

Medel: 36

Léo: 27

Piton: 22

Zé Gabriel: 24

Paulinho: 26

Praxedes: 21

Payet: 36

Rossi: 30

Vegetti: 34

A mudança de rota, por sinal, foi programada internamente pela direção. O Vasco, então, ostentava o status de elenco mais jovem do Brasileirão, junto ao RB Bragantino, outro clube gerido por uma empresa. Diferentemente do adversário, entretanto, os resultados não vieram. A partir daí, não só os reforços calejados chegaram, como a própria comissão técnica tem novo perfil: saiu Mauricio Barbieri, de 41 anos, entrou Díaz, multicampeão na Argentina e no mundo árabe, de 64.

“Se é o momento de admitir falha, de olhar para dentro e dizer “erramos”, problema nenhum. Erramos em não ter jogadores com mais experiência na frente. Erramos em não ter um jogador com mais experiência do meio para frente. E a gente vai corrigir isso”, prometeu Paulo Bracks, diretor esportivo da SAF do Vasco.

Hoje, nomes como Miranda, Barros e Erick Marcus, Rayan e Figueiredo não vêm sendo mais utilizados. A ideia é preservá-los para os próximos anos e explorá-los sem a pressão de tirar o clube da zona de rebaixamento. Todos, porém, foram peças frequentes no time durante o primeiro turno, por carência de alternativas. Outros, como Galarza e Eguinaldo, foram negociados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.