Brusque vence de virada e é o primeiro classificado à Série B-2024

O Brusque é o primeiro classificado para a Série B do Brasileiro de 2024. Com dois gols nos minutos finais, o time catarinense, que dependia de uma vitória simples neste sábado (23/9), fez 2 a 1 sobre o Operário, de virada, em Ponta Grossa (PR). O Fantasma largou na frente, com Tréllez, mas o Quadricolor virou com dois gols de Olávio, ambos de pênalti.

Com o resultado, o Brusque chegou a 12 pontos e não pode mais ser alcançado nas duas últimas rodadas do quadrangular de acesso. Já os paranaenses seguem estacionados com três somados. No outro jogo da chave, o São José-RS fez 2 a 1 sobre o São Bernardo-SP – ambos também estão com quatro pontos.

Payandu vence, mas Voltaço não colabora

Pelo Grupo C, o Paysandu até venceu o Botafogo-PB por 3 a 2 no Almeidão, em jogo que ocorreu de tudo: virada, gol anulado e expulsão. Edílson, Vinícius Leite e Robinho anotaram para os paraenses, que chegaram a dez pontos e aguardavam uma vitória do Volta Redonda-RJ sobre o Amazonas para assegurarem o acesso ainda neste sábado.

Contudo, a equipe de Manaus surpreendeu ao fazer 2 a 0 fora de casa e, assim, pular para seis pontos. O Voltaço, mesmo com quatro somados, ainda tem chances de igualar o Paysandu que, por sua vez, não poderia mais pontuar.

Restando apenas duas rodadas para o fim do quadrangular da Série C, os dois melhores colocados de cada chave avançam para a Série B, enquanto o líder de cada um dos grupos faz a final da competição. A decisão ocorre em duelos de ida e volta.

