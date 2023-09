Barletta, do Ceará, joga com patrocínio errado em uniforme diante da Chape

Um fato curioso atraiu os holofotes no jogo entre Chapecoense e Ceará, que terminou empatado por 1 a 1, neste sábado (23), na Arena Condá, pela 29ª rodada da Série B. O atacante Chrystian Barletta entrou em campo com uma camisa diferente do restante da equipe. Mas não foi nada proposital.

Enquanto o time estava vestido com o nome correto do patrocinador master, o uniforme de Barletta exibia outra marca. O atacante chegou a atuar alguns minutos com a camisa diferenciada até a falha ser notada.

Isso ocorreu na parada para hidratação, ainda na primeira etapa, por volta dos 20 minutos. Com a bola rolando, Chrystian Barletta teve duas oportunidades ainda com a camisa “diferenciada”. Mas não conseguiu balançar a rede. Restou ao zagueiro Luiz Otávio, portanto, livrar o Vozão da derrota em Chapecó no minuto final. Pavani abriu o placar para a Chapecoense.

Com o resultado, o Ceará chegou a 42 pontos, em 11º na tabela. O duelo na Arena Condá marcou a quarta partida sob o comando de Vagner Mancini, que soma duas vitórias de início e uma derrota para o Novorizontino logo na sequência.

