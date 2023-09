Ponte aérea Rio-São Paulo: os bastidores da viagem do Flamengo

O Flamengo desembarcou neste sábado (23) em São Paulo, e a recepção dos torcedores foi um misto de apoio aos jogadores e protestos contra a diretoria. Além do presidente Rodolfo Landim e do vice-presidente Marcos Braz, o técnico Jorge Sampaoli foi alvo dos 50 torcedores presentes na entrada do hotel em que a delegação está hospedada.

Confira no vídeo como foi o embarque e o desembarque do Rubro-Negro na capital paulista, onde o time enfrenta o São Paulo no segundo jogo da decisão da Copa do Brasil de 2023.

São Paulo e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h. Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, o Rubro-Negro precisa vencer pela mesma diferença de gols para levar a final para os pênaltis. Vitória por dois gols ou mais garante o pentacampeonato para o time carioca.

