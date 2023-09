Felipão enaltece Arena MRV: ‘Temos algo a mais aqui’

Treinador do Atlético, Luiz Felipe Scolari sabe que a Arena MRV é uma forte aliada para o Galo, atual nono colocado, alçar voos mais altos nesta edição do Campeonato Brasileiro. Felipão, assim, contou como vê o novo terreiro do time carijó, neste sábado (23), após a vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada. No estádio, aliás, o Alvinegro tem três triunfos em três compromissos.

“Temos algo a mais aqui. Parece que ouvimos referências boas. Estamos fazendo algo melhor. Agora, sim, o nosso segundo turno está dentro do previsto. Ficamos contentes com o novo estádio”, colocou Felipão, em entrevista coletiva, na própria arena.

Porém, além da Arena MRV, Scolari sabe que há outras questões envolvendo o crescimento do Bicudo no certame nacional. Para manter a evolução no BR-2023, o técnico do Atlético, então, tem em seu departamento uma receita completa.

“Estamos satisfeitos. Precisamos trabalhar no limite, não tomando gols e fechando linhas, com performance equilibrada”, disse o comandante.

Em seguida, Felipão fez um alerta.

“A dificuldade será enorme. Enfrentaremos os times que brigam lá embaixo e que brigam por vagas nas competições internacionais. Eles vão nos impor dificuldades diferentes. Uma série de adversários difíceis. Vamos ver se podemos chegar. Passamos nove jogos muito abaixo e deixamos a carroça passar. Poderíamos somar mais pontos naquela ocasião. Pior do que estava não poderia acontecer”, lamentou o treinador.

