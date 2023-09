Inter 100% vence o lanterna e segue na ponta do Italiano

Fora de casa, a Inter de Milão venceu o Empoli por 1 a 0, na manhã deste domingo (24/9), pela 5ª rodada do Campeonato Italiano. Resultado esperado pela superioridade interista. Mas o placar foi bem magro, tamanha a pressão que a Internazionale fez durante todo tempo. Di Marco, no início da etapa final, fez o belo gol que definiu o placar que manteve o time com 100% de aproveitamento. Contudo, o Empoli segue a sina na competição: perdeu todos os seus cinco jogos.

Veja aqui a atabela de classificação do Campeonato Italiano

Com a vitória, a Inter de Milão pulou para 15 pontos e volta para a liderança do Italiano, deixando o Milan em segundo, com 12 pontos. O Empoli, com sero, é o lanterna.

Pressão 100% da Inter de Milão

A Inter foi superior o jogo inteiro. Para se ter ideia, fechou o duelo com 65% e 24 chutes a gol (sete no alvo), enquanto a Empoli finalizou sete vezes e apenas uma a direção certa do gol. No primeiro tempo, o Empoli praticamente não foi ao ataque, enquanto os visitantes tiveram chances concretas tanto em levantamentos na área quanto em chutes de fora da área, que obrigaram o goleiro Berisha a fazer grandes defesas.

Na etapa final, aos seis minutos, após escanteio, Di Marco mandou de fora da aprea e fez um golaço. Foi quase um repeteco do que ele tinha feito no primeiro tempo e obrigado Berisha (o melhor em campo) a fazer milagre. A Inter seguiu em cima, exceto nos minutos finais, quando o Empoli, enfim buscou o gol. Mas sem sucesso. De ruim para a Inter, a lesão de Arnautovic. O time já tinha feito todas as alterações. Dessa forma, teve de jogar com dez até o fim da partida. Mas sem ter a sua vitória a perigo.

Jogos da 5ª rodada do Italiano

Sexta-feira (22/9)

Salernitana 1×1 Frosinone

Lecce 1×0 Genoa

Sábado (23/9)

Milan 1 x 0 Verona

Sassuolo 4×2 Juventus

Lazio 1×1 Monza

Domingo (24/9)

Empoli 0x1 Inter de Milão

Atalanta x Cagliari – 10h

Udinese x Fiorentina – 10h

Bologna x Napoli – 13h

Torino x Roma – 15h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.