Mizael Conrado entregará taça da Copa do Brasil ao campeão

A final da Copa do Brasil ficará marcada por um momento especial. O confronto entre São Paulo e Flamengo, neste domingo (24), será também uma manifestação pela inclusão. A convite do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, (CPB), Mizael Conrado, estará no estádio do Morumbi. Juntos, eles vão entregar a taça da Copa do Brasil ao vencedor da partida.

Mizael, aliás, é o maior jogador do mundo de futebol de cegos da história do esporte. Por isso, Ednaldo Rodrigues destacou a importância da presença de Conrado na final e também o valor da mensagem de inclusão ao término da competição nacional.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quase um terço da população brasileira têm algum tipo de deficiência. Vale lembrar ainda que, na última sexta-feira (22), foi comemorado o dia do atleta paralímpico.

“Em um momento tão grandioso para o futebol, marcado pelas emoções de uma partida entre dois grandes clubes, enviar uma mensagem de inclusão e valorização das pessoas com deficiência ou necessidades especiais é fundamental. Eu e Mizael estivemos no ano passado com o Papa Francisco e assinamos um compromisso de trabalhar pela promoção do esporte como ferramenta de desenvolvimento humano, social e econômico. Fico feliz que possamos vivenciar esse momento juntos. A inclusão é um direito de todos os cidadãos”, destacou Ednaldo Rodrigues.

Mizael Conrado é considerado o Pelé do futebol de cegos e é também um exemplo de disciplina e superação no esporte e na vida. Na extensa lista de vitórias, ele foi campeão latino-americano em 1994; tricampeão da Copa América (1997, 2001 e 2003); campeão mundial sub-25 em 2002; bicampeão mundial (1998 e 2000) e bicampeão paralímpico (Atenas 2004 e Pequim 2008), além de ter conquistado o título de melhor jogador do mundo, em 1998. Em 2017, assumiu a presidência do CPB.

Quem será o campeão?

Como o São Paulo venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã, o Tricolor será campeão da Copa do Brasil pela primeira vez com um simples empate no Morumbi. Nova vitória, é claro, também dá o título para a equipe paulista. Já o Flamengo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ser pentacampeão. Caso vença por apenas um de vantagem, arrastará o confronto para os pênaltis.

