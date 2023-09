Elenco do Fluminense passa por antidoping surpresa

O elenco do Fluminense passou por exames antidoping surpresa, neste sábado (23). A ação foi promovida pela Conmebol às vésperas da semifinal da Libertadores, com o Internacional. Vale lembrar que a bola vai rolar na próxima quarta-feira (27), no Maracanã, às 21h30 (de Brasilia). Já o jogo da volta será no dia 4/10, no mesmo horário, no Beira-Rio.

O Internacional, aliás, também passou pelo mesmo procedimento neste sábado. No Colorado, porém, o processo atrasou o início do treino em duas horas. Já no Flu, uma parte do elenco fez os exames antes do treino, enquanto outra parte fez depois da atividade. Agora, os exames serão analisados em um laboratório na Alemanha.

Vale lembrar que tanto Fluminense quanto Internacional têm jogadores cumprindo suspensão preventiva por doping: os zagueiros Manoel e Rodrigo Moledo, respectivamente. Os exames de ambos, em junho e julho, nesta ordem, acusaram a substância ostarina, que tem ação anabolizante, fortalecendo o desenvolvimento muscular.

O Fluminense teve dois dias de folga após derrotar o Cruzeiro por 1 a 0 pelo Brasileiro, na última quarta-feira (20). O Tricolor trabalha para recuperar Arias e Ganso a tempo de encararem o Internacional. Internamente, o clima é de que ambos os meias estarão à disposição.

Além de Arias e Ganso, Germán Cano e Felipe Melo também ficaram lesionados nesta semana. O atacante teve um problema no tornozelo esquerdo. O zagueiro sentiu dores na panturrilha. Cano e Felipe Melo, no entanto, conseguiram se recuperar antes do jogo de quarta-feira (20) e estiveram em campo na rodada do Brasileirão. Os dois, portanto, não preocupam o Fluminense para semifinal.

