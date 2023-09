Com gastroenterite, Vini Jr será baixa em clássico

O atacante Vini Jr segue como baixa do Real Madrid. Mesmo recuperado de uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa direita, o camisa 7 não jogará, mas por conta de uma gastroenterite. O brasileiro, aliás, chegou a ser relacionado para o duelo contra o Atlético de Madrid, neste domingo (24), às 16h (de Brasília), pelo Espanhol.





Vini tem apenas três jogos na temporada. Ele não entra em campo desde a vitória por 1 a 0 contra o Celta de Vigo, no dia 25 de agosto, quando saiu machucado com apenas 18 minutos. Assim, ele completará um mês sem atuar nesta segunda-feira. Assim, os Merengues devem ter Rodrygo e Joselu no ataque contra o Atlético de Madrid.

Curiosamente, Vini foi convocado por Fernando Diniz para a Seleção Brasileira neste sábado (23), mesmo não jogando as últimas partidas. Assim, é esperado para representar o Brasil nos duelos contra Venezuela e Uruguai, nos dias 12 e 17 de outubro, respectivamente. Por outro lado, é claro, Vini ficou fora dos jogos do Brasil em setembro, contra Bolívia e Peru.

Escalações

Para esta partida, o Real Madrid também não poderá contar com o goleiro Courtois, o lateral-direito Carvajal e o zagueiro Militão, todos machucados. O Real entrou na rodada na liderança da competição, afinal, tem cinco vitórias em cinco jogos.

Já o Atlético entra em campo com sete pontos. Assim, o Real Madrid pode abrir 11 pontos do rival com apenas seis rodadas na competição. Barcelona e Girona têm 16 pontos, mas é claro, já jogaram neste final de semana.

A lista de baixas do Atlético, por sua vez, é ainda maior. Afinal, Barrios. Lemar, Mandava, Soyuncu, Vitolo e De Paul estão machucados. Felizmente para o técnico Simeone, Griezmann e Morata estão 100% e formaram o ataque Colchonero.

