Liverpool bate West Ham e assume a vice-liderança inglesa

Em ótimo jogo em Anfield neste domingo (24/9), o Liverpool venceu o West Ham por 3 a 1. O duelo valeu pela sexta rodada da Premier League inglesa. A vitória dos times da casa foi construída com os gols de Salah, de pênalti, de Darwin Núñez e Jota. O gol do West Ham foi de Bowen.





O excelente resultado levou o Liverpool aos 16 pontos, na vice-liderança e atrás apenas do Manchester City (18 pontos, campanha 100%). O Westa Ham parou nos dez pontos.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Legião Brasileira

Do lado do Liverpool, o goleiro Alisson, convocado para a Seleção Brasileira, foi titular. No West Ham, Paquetá também começou como titular. O lateral-esquerdo Emerson Palmieri, que é brasileiro, mas naturalizado italiano (e que já defendeu a Azzurra) também foi titular dos Hammers.

Liverpool sai na frente; West Ham empata

O jogo começou com o West Ham quase saindo na frente, quando Soucek aproveitou falha na marcação e cabeceou livre na marca do pênalti. Mas Alisson frez grande defesa. Depois do Susto, o Liverpool impôs seu jogo e chegou ao gol aos 16. Em bontra-ataque, a bola chegou até Salah, na área. O egípcio foi derrubado: pênalti. Salah bateu e fez 1 a 0. E ele quase marcou mais um gol, chutando para fora. Se o Liverpool não ampliou, o West Ham foi lá e chegou aos empate. Aos 42, Paquetá, no meio de campo fez um lançamento que terminou com cruzamento de Coufal na cabeça de Bowen. Tudo igual. E os times foram assim para o intervalo.

Vitória suada do Reds

No segundo tempo o Liverpool se impôs. Darwin Núñez perdeu um gol feito. Mas, pouco depois, aos 14, após lançamento por cobertura de Mac Allister, tocou de primeira tirando o goleiro Areola da jogada, para colocar 2 a 1 no placar. O West Ham tentou chegar ao empate. teve até duas boas oportunidades. Mas o time da casa foi superior e mereceu o triunfo.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (23/9)

Manchester City 2×0 Nottingham Forest

Crystal Palace 0x0 Fulham

Luton Town 1×1 Wolverhampton

Brentford 1×3 Everton

Burnley 0x1 Manchester United

Domingo (24/9)

Liverpool 3×1 West Ham

Arsenal x Tottenham

Chelsea x Aston Villa

Brighton x Bournemouth

Sheffield United x Newcastle – 12h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.