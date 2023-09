Arsenal e Tottenham, um jogaço que terminou empatado

Arsenal e Tottenham fizeram um grande jogo pela sexta rodada das Premier League, na manhã deste domingo (24/9). No Emirates, casa do Arsenal, os Gunners saíram na frente no superclássico londrino com um gol contra de Romero. Mas o Tottenham empatou ainda no primeiro tempo com Son. Na etapa final, de novo o time da casa na frente, com gol de Saka. Mas Son voltou a marcar para os Spurs. No fim, um elétrico e justo 2 a 2.





O empate levou os times aos 14 pontos. Mas eles entraram na rodada dividindo a vice-liderança. Agora, o Tottenham caiu para a quarta posição. O Arsenal está em quinto. A diferença está no saldo de gols (Spurs 8 a 5).

Legião Brasileira

O atacante Gabriel Jesus e o zagueiros Gabriel Magalhães começaram como titulares e foram muito bem. Já Gabriel Martinelli, machucado, não estava na lista dos relacionados. Jorginho (que é brasileiro, mas naturalizado italiano e que já defendeu a seleção da Azzurra) saiu do banco e entrou no intervalo. Do lado do Tottenham, o atacante Richarlison e o lateral-direito Emerson Royal começaram no banco. O Pombo emntrou na reta final do segundo tempo.

Arsenal sai na frente; Tottenham empata

Embora os times tivessem quase a mesma posse de bola e número de finalizações no primeiro tempo, os arremates do Arsenal – tirando um gol bem anulado de Son, por impedimento – foram muito mais perigosos. Logo no início, Saka avançou pela direta e cruzou para a conclusão de Gabriel Jesus. Mas o goleiro Vicario fez grande defesa. As jogadas do Arsenal eram quase sempre pela direita com Saka. E foi assim que o time abru o placar aos 26. O atacante recebeu, cortou para o meio e chutou. A bola desviou em Romero e enganou o goleiro Vicario. E Jesus, aos 32 quase ampliou quando roubou uma bola de Maddison na área e mandou uma bomba por cima do travessão.

Apenas nos dez minutos finais foi que o Tottenham voltou a assustar. Mas aí o goleiro Ryan mandou bem: grandes defesas em três chutes de Johnson. Mas, aos 41, na pressão, Son concluiu cruzamento de Maddison e fez o gol de empate.

Veio a etapa final e, com ela, um pênalti de Romero (mão na bola tentando cortar o que poderia ser um gol do Arsenal). Saka cobrou e colocou o time da casa na frente, aos sete. Mas em seguida aos nove minutos, Jorginho perdeu uma bola na sua defesa para Madsison, que tocou para Son, livre, fazer o seu segundo gol no jogo. O clássico seguiu lá e cá, com muitas chances de perigo para ambos os lados. Nos acréscimos (dez minuitos!) Saka quase fez mais um para o Arsenal, que fez uma pressão maior. Mas o placar não se alterou.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (23/9)

Manchester City 2×0 Nottingham Forest

Crystal Palace 0x0 Fulham

Luton Town 1×1 Wolverhampton

Brentford 1×3 Everton

Burnley 0x1 Manchester United

Domingo (24/9)

Arsenal 2×2 Tottenham

Chelsea 0x1 Aston Villa

Liverpool 1×0 West Ham

Brighton 3×1 Bournemouth

Sheffield United x Newcastle – 12h30

