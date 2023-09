São Paulo x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 13h

Chegou o dia! Neste domingo (24/9), no Morumbi, o São Paulo receberá o Flamengo pela partida de volta da final da Copa do Brasil-2023. O Tricolor venceu o jogo de ida, no Maracanã, por 1 a 0. ASssim, precisa do empate para ganhar pela primeira vez o caneco desta competição. Já o Flamengo, atual campeão e atrás do penta, tem de vencer por um golmpara levar aos pênaltis. Ou dois gols, para ser campeão direto.

E para que o torcedor não perca nenhum detalhe deste jogo histórico, a Voz do Esporte preparou uma cobertura completa, que começa às 13h com o pré-jogo e vai até duas horas depois da partida. A natrração e o comando é do premiado Cesar Tavares.