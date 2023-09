Jogo do Ajax é interrompido por vexame de sua torcida

Vergonha no jogo entre Ajax e Feyenoord no Campeonato Holandês. O jogo deste domingo (24/9) pela sexta rodada e na casa do Ajax, em Amsterdã parou naos dez minutos do segundo tempo. Isso ocorreu por causa dos torcedores do Ajax, revoltados com a campanha no Holandês, a crise interna da diretoria e com o time levando uma surra de 3 a 0 em campo, jogaram sinalizadores no gramado. O clássico, aliás, já tinha sido interrompido duas vezes no primeiro tempo campo.

Ajax e o cronograma do vexame

Logo aos nove minutos, Timber ganhou a dividida de Gaaei e cruzou para Santiago Giménez fazer 1 a 0 para o Feyenoord. Os atuais campeões ampliaram aos 18, quando Gaaei entregou de bandeja para Santiago Gimenez marcar o seu segundo gol no jogo. A torcida do Ajax vaiava muito seus jogadores, jogavam objetos em campo, o que fez o jogo parar pela primeira vez.

Cinco minutos depois, o juiz retomou a partida. Em campo, os jogadores, nevosos, davam espaços e, aos 36, o brasileiro Igor Paixão ampliou para o time de Roterdã. Com 3 a 0 no placar e na iminência de ver o time levar um gol, alguns torcedores passaram a jogar sinalizadores no gramado. Isso fez o juiz interromper a partida mais uma vez, por questão de segurança.

Mais uma vez o juiz deu continuidade ao jogo. Na volta do intervalo, o duelo corria normalmente, mas sob tensão. Porém, quando mais um sinalizador caiu no gramado, o árbitro interrompeu definitivamente o clássico. Dessa forma, a federação vai analisar uma data para o que o restante do duelo seja disputado.

Campanha sofrível

O Ajax faz campanha pífia. Afinal, entrou na rodada com apenas cinco pontos, próximo da zona de rebaixamento. O Feyernoord entrou com 11 pontos e vencendo o jogo irá a 14, atras do líder PSV.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.