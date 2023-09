Kalil comenta SAF do Atlético: ‘foi por incompetência’

O Atlético está no processo para se transformar em Sociedade Anônima do Futebol. Os empresários que comandam o clube atualmente – e que aumentaram a dívida do Galo – são os mesmos que vão comprar a SAF. Aliás, os questionamentos em torno dos “4Rs” (Rubens e Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães), são vários, no entanto, o ex-presidente do Galo, Alexandre Kalil, falou sobre a venda alvinegra.

De acordo com o ex-mandatário, não existiu um plano maligno para comprar o clube, foi apenas incompetência.

“No Atlético, deu tudo errado, foram pedalando, tentando sair e tiveram que comprar. Não foi por plano maquiavélico não, foi por incompetência mesmo. Segundo, todo time tem dono. Só que quando o dono vem, a gente renova a esperança que aconteça alguma coisa diferente. Isso não aconteceu no Atlético. Está lá e vai continuar a mesma coisa. A gente não sabe como é o investimento, a gente não tem a carta de intenção. Então foi um negócio feito meio às pressas”, afirmou.

Kalil, afinal, ainda acrescentou que a SAF atleticana não foi planejada.

“Eu participei, eu vi, recebi panfleto, é tudo documentado. ‘Não, SAF é para time pequeno’. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Atlético. Não tem SAF. E a torcida ficou com isso. Eu fiquei com isso. Nós vamos virar o que nós sempre fomos. Vamos continuar sendo o que sempre fomos, que fomos em 2021, 2012, 2013 e 2014. Nós vamos continuar sendo isso. Uma grande decepção, o grande problema da SAF é como foi instalada no Atlético. Ela não foi planejada”, acrescentou.

Kalil brinca sobre rival do Atlético

No entanto, Kalil brincou que se importa somente em “bater no Cruzeiro”.

“Ela dois anos atrás, SAF não tem a menor necessidade…Vamos estudar com calma. E de repente fizeram correndo. Então é esse o problema. Agora ter dono, eu quero taça. Eu brinco muito. Será que eles acham que eu não sou campeão Brasileiro em 2021? Será que eles pensam que a taça é deles? Que não são 9 milhões de donos? Eu vou avisar para eles que eles são campeão da Libertadores de 2013. O Atlético é um só, nós somos todos um só. Se for para ter dono, a gente ter alegria, ganhar Brasileiro, ganhar Libertadores, ganhar Copa do Brasil, bater no Cruzeiro, está ótimo”, finalizou.