Chelsea perde para o Aston Villa e se aproxima da zona de degola

O Chelsea voltou a tropeçar no Campeonato Inglês. Neste domingo (24/9), mesmo jogando em casa, os Blues perderam de 1 a 0 para o Aston Villa, em partida válida pela sexta rodada da competição. O gol dos visitantes foi anotado por Watkins, aos 28 do segundo tempo. Vale lembrar que os mandantes perderam Gusto, expulso, aos 13 da etapa complementar.

Com o resultado, o Chelsea encontra-se apenas em 14º, com cinco pontos e apenas uma vitória. Assim, os Blues se aproximam do Z3. No momento, os três últimos colocados são Sheffield, Luton Town e Burnley. Já o Aston Villa fecha o G6 da competição, com 12 pontos. O clube de Birmingham está dois atrás do Tottenham, quarto colocado. Os três primeiros são Manchester City, Liverpool e Brighton, com 18, 16 e 15. Assim, os citizens têm 100% de aproveitamento.

O Chelsea, vale lembrar, não disputa competições europeias nesta temporada, o que poderia fazer o clube ter um desempenho mais regular no Campeonato Inglês. Nas redes sociais, aliás, tem muito torcedor já pedindo a demissão do treinador, o argentino Mauricio Pochettino.

Próximos compromissos

O Chelsea agora encara o Brighton, na próxima quarta-feira (27), às 15h45, mas pela estreia na Copa da Inglaterra. Já pelo Campeonato Inglês, o próximo compromisso é diante do Fulham, fora de casa, na outra segunda-feira (02). O Aston Villa, por sua vez, recebe o Everton e o Brighton, pelas mesmas competições, nos dias 27 e 30 deste mês.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (23/9)

Manchester City 2×0 Nottingham Forest

Crystal Palace 0x0 Fulham

Luton Town 1×1 Wolverhampton

Brentford 1×3 Everton

Burnley 0x1 Manchester United

Domingo (24/9)

Arsenal 2×2 Tottenham

Chelsea 0x1 Aston Villa

Liverpool 1×0 West Ham

Brighton 3×1 Bournemouth

Sheffield United x Newcastle – 12h30

