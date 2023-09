Esta é a escalação do Flamengo para a final da Copa do BR: Gabi no banco!

Acabou o mistério! Na tarde deste domingo (24/9), 60 minutos antes da partida de volta da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo, no Morumbi, Jorge Sampaoli divulgou a escalação do Rubro-Negro. O ataque será formado por Pedro e Bruno Henrique. Já no meio de campo, Thiago Maia entra na vaga de Victor Hugo:

Rossi; Wesley, Fabricio Bruno, Leo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Pedro e Bruno Henrique.

O Mengo entra em campo buscando o pentacampeonato. O time ganhou em 1990, 2006, 2013 e 2022. Para levar a quinta taça, precisa vencerpor um gol para levar aos pênaltis. Ou dois gols para levar o caneco de forma direta.

