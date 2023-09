Torcedores do São Paulo chegam animados para decisão

Os torcedores do São Paulo estão animados para a grande decisão da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na tarde deste domingo (24), no Morumbi. O Tricolor, afinal, venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e chega com vantagem no duelo deste fim de semana.

Aliás, se engana quem pensa que somente os paulistas estão no Morumbi. A reportagem do Jogada10 conversou com um torcedor de Chapecó que está na capital paulista apenas para a decisão. Ele garantiu que hoje é comemorar mais um título.

“Vamos jogar pela vitória. 2 a 1 pra nós. campeões da Copa do Brasil. Vim de Chapecó buscar a taça. Agora vamos ser campeões da Copa do Brasil. Só levantar a taça hoje”, salientou o torcedor.

Outro ainda mais confiante, garante que o título chega neste domingo com mais uma vitória. Aliás, ele aproveitou para cutucar corinthianos e palmeirenses.

“Estou basta confiante. Hoje é 2 a 0 com dois de Calleri, passe do Lucas. O Arrasca é problema pra gente. O Alisson vai ajudar e vamos pra cima. Não podemos falar ainda (sobre ser campeão de tudo), porque não caímos pra Série B, mas de resto somos campeões de tudo”, brincou.