Torcida do Flamengo, em São Paulo, espera ‘vontade para ganhar o jogo’

O Flamengo entra em campo contra o São Paulo, na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela grande final da Copa do Brasil, com uma dura missão: reverter o placar contrário do último jogo. Afinal, no duelo de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0, no Maracanã.

Os primeiros flamenguistas que chegaram ao estádio estão animados e esperam que o Rubro-Negro se apresente com ânimo para a partida.

Aliás, perguntado se a volta de Arrascaeta ao time pode contribuir, o torcedor flamenguista espera que o uruguaio seja titular. “A volta ajuda, principalmente se for titular”, disse o torcedor Vinicius

“Tem que mostrar vontade para ganhar o jogo, se for igual ao primeiro jogo a gente vai perder. A gente está confiante. A expectativa é ver mais vontade para vencer o jogo e conseguir a virada”, salientou.

Perguntando ainda sobre o técnico Jorge Sampaoli, os flamenguistas evitaram qualquer resposta.