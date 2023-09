Esta é a escalação do São Paulo para a final da Copa do Brasil

O São Paulo está oficialmente OK para o jogo de ida da final da Copa do Brasil (24/9) por Dorival Junior. Como se esperava, o técnico repete a formação que venceu o duelo de ida por 1 a 0, no Rio. Assim, joga pelo empate para ser o campeão.

Assim o time será: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas e Calleri.

O duelo é neste domingo às 16h (de Brasília). Enquanto o São Paulo busca um título inédito e pode ser tornar campeão de todos os títulos importantes que um clube brasileiro pode disputar. O Flamengo, por sua vez, busca o penta, já que ganhou em 1990, 2006, 2013 e em 2022.

