Alexandre Pato vai ser pai pela primeira vez

O atacante do São Paulo, Alexandre Pato, não vive ansiedade somente pela final da Copa do Brasil, neste domingo (24/9), no Morumbi. Afinal, ele também aguarda a chega de um novo herdeiro.

O jornalista Léo Dias foi o primeiro a divulgar. A esposa de Pato, Rebeca Abravanel, está grávida do primeiro filho. A informação foi confirmada por Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT.

Filho de Pato é neto de Sílvio Santos

Pato e Rebeca estão juntos desde 2018. Eles se casaram em 2019. Rebeca é filha de Sílvio Santos, um dos maiores nomes da comunicação brasileira e dono do SBT. Dessa forma, Pato será pai do 14º neto de Sílvio. Afinal, o apresentador tem outras cinco filhas e já soma 13 netos.

Em 2021, quando o jogador se transferiu para o futebol dos EUA, no Orlando City, a esposa o acompanhou. Assim, ela deixou de apresentar o programa “Roda a Roda Jequiti”, exibido aos domingos no SBT, com prêmios para os participantes. Entretanto, o atacante voltou ao Brasil em maio deste ano. Afinal, chegou como reforço do São Paulo, em sua terceira passagem pelo Tricolor. Dessa forma, com o retorno para o Brasil, Rebeca pôde reassumir atividades profissionais na empresa do pai.

Dezessete anos de carreira no Brasil e no exterior

Nascido em Pato Branco, no Paraná, em 2/9/1989, o atacante, que se chama Alexandre Rodrigues da Silva, está com 34 anos. Ele começou a carreira aos 17 anos no Internacional e já passou por vários clubes no Brasil e no exterior. Além do São Paulo e do Internacional, vestiu a camisa do Corinthians, em território brasileiro. E defendeu, fora do Brasil, as cores do Milan, Chelsea, Villarreal, Tianhai, Quanjian e Orlando City.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.