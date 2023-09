Na chegada ao Morumbi, Dorival prega respeito ao Flamengo: ‘Adversário dificílimo’

O São Paulo chega para a grande decisão da Copa do Brasil, sobre o Flamengo, no Morumbi, na tarde deste domingo (24), com vantagem, pois venceu o primeiro jogo por 1 a 0. No entanto, o técnico Dorival Júnior ressaltou o respeito necessário ao Rubro-Negro.





Inicialmente, o treinador do Tricolor ressaltou que todos os atletas possíveis devem entrar durante o jogo, para o São Paulo conseguir superar os problemas táticos ou mesmo por causa do calor.

“Teremos um jogo para 16 jogadores. Não apenas os 11, mas os cinco que certamente entrarão dependendo das variaveis do jogo, pelo momento, pela temperatura alta e desgaste da partida. O São Paulo se preparou adequadamente para enfrentar um adversário dificílimo. Sabemos o potencial e qualidade. Procuramos todo cuidado possível e fazer um jogo dentro do nosso limite para aumentar as nossas condições contra um adversario muito qualificado”, salientou.

O São Paulo entra em campo em busca do seu primeiro título na Copa do Brasil. Aliás, com a vantagem construída na primeira partida, a equipe pode até empatar. Caso a derrota seja por um gol de diferença o duelo será decidido nos pênaltis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.