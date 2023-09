Em duelo no meio da tabela, Bologna e Napoli ficam no empate

Em confronto de times que estão no meio da tabela do Campeonato Italiano, Bologna e Napoli ficaram no empate em 0 a 0, em duelo válido pela 5ª rodada da competição, disputado na tarde deste domingo (24), no Estádio Renato Dall’ara.

Com o resultado, o Napoli soma oito pontos no Campeonato Italiano e segue na oitava colocação. O Bologna tem cinco pontos, na 12ª posição. O Napoli, apesar de ser o atual campeão, tem um início irregular na competição, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi marcada por boas chegadas do Napoli, que aproveitou bem os espaços e conseguiu criar oportunidades. No entanto, a equipe não conseguiu fazer do volume um gol.

Na volta para a etapa complementar, afinal, o Bologna fez substituições eficientes que equilibraram a partida. O Napoli ainda teve um pênalti, mas Victor Osimhen bateu para fora e perdeu a oportunidade.

Na próxima rodada, afinal, o Napoli recebe a Udinese, na quarta-feira (27), às 15h45 (de Brasília). O Bologna, por sua vez, vai até o Stadio Brianteo, na quinta-feira (28), enfretar o Monza.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (22)

Salernitana 1 x 1 Frosinone

Lecce 1 x 0 Genoa

Sábado (23)

Milan 1 x 0 Verona

Sassuolo 4 x 2 Juventus

Lazio 1 x 1 Monza

Domingo (24)

Empoli 0 x 1 Inter

Atalanta 2 x 0 Cagliari

Udinese 0 x 2 Fiorentina

Torino x Roma – 15h45

