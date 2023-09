John Kennedy tem fissura na mão, mas não preocupa o Fluminense

Às vésperas do primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores, o Fluminense informou, por meio de nota, que John Kennedy teve uma fissura no dedo mindinho da mão esquerda. Por outro lado, o atacante não preocupa para o jogo decisivo contra o Internacional, na quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília). Além disso, o clube reiterou que o camisa 9 participou normalmente do treino deste domingo (25), no CT Carlos Castilho.

“O jogador John Kennedy realizou exames que detectaram uma fissura no quinto metacarpo da mão esquerda. O atleta não será problema para a próxima partida e, inclusive, participou, integralmente, do treino na manhã deste domingo, no Centro de Treinamento Carlos Castilho.”, informou o Tricolor.

INFORMAÇÃO: O atacante John Kennedy realizou exames que detectaram uma fissura no quinto metacarpo da mão esquerda. O atleta não será problema para a próxima partida e, inclusive, participou, integralmente, do treino na manhã deste domingo, no Centro de Treinamento Carlos… pic.twitter.com/iuQocHrmpA — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 24, 2023

Em boa fase, John Kennedy deu a volta por cima nesta temporada, após ter disputado o Campeonato Paulista com a camisa da Ferroviária. Com mais espaço no retorno do empréstimo, se destacou diante do Olímpia, na fase anterior, e tornou-se um jogador importante no elenco.

Para o duelo da próxima quarta-feira (27), o atacante está entre os pendurados diante do Internacional. Apesar da boa fase, a presença do camisa 9 irá depender da montagem do time de Fernando Diniz. Contudo, a tendência é que siga entre os titulares.

Vale destacar, portanto, que a partida de volta está marcada para o próximo dia 4 de outubro, no Estádio do Beira-Rio. Quem avançar para a final enfrentará o vencedor do duelo entre Palmeiras e Boca Juniors na decisão, dia 4 de novembro, no Maracanã, em jogo único.

