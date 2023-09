Benfica vence, assume segunda posição e cola no Porto pelo Português

Sem tomar conhecimento do Portimonense, o Benfica teve mais posse de bola e bateu o adversário por 3 a 1, neste domingo (24), no Estádio Municipal de Portimão, pela 6ª rodada do Campeonato Português. Alexander Bah, Peter Musa e David Neres estufaram a rede e garantiram a vitória dos Encarnados, enquanto Verela descontou para os donos da casa. O goleiro Trubin defendeu um pênalti no segundo tempo e garantiu o triunfo dos visitantes.

Com o resultado, a equipe de Lisboa, então, soma 15 pontos, apenas um a menos que o rival Porto, e assumiu a vice-liderança da competição. Por outro lado, os visitantes estacionaram nos cinco pontos e estão bem próximos da zona de rebaixamento, com a mesma pontuação do Vizela, que está no Z3.

Na próxima rodada, o s Encarnados jogam no Estádio da Luz, e terão um duelo contra o rival Porto, às 16h15 (de Brasília), dia 29. O Portimonense entra em campo no dia seguinte, às 11h30 (de Brasília), para medir forças com o Vizela, na luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Amplo domínio Encarnado

Desde o primeiro minuto, o Benfica controlou a posse de bola e construiu a vitória com muita tranquilidade. Os visitantes, porém, tiveram muita dificuldade em oferecer perigo e foram uma presa fácil para o atual campeão nacional. Logo aos cinco minutos, Alexander Bah recebeu uma passe preciso entre os zagueiro e finalizou no canto para abrir o placar.

Brasileiro maestro

Ao longo do primeiro tempo, todas as finalizações do Portimonense não assustaram a meta de Trubin, Mesmo fora de casa, o Benfica voltou a ter liberdade no meio de campo e David Neres fez boa jogada pela direita. Sendo assim, o brasileiro ocupou bem os espaço e rolou a bola para Peter Musa, que só teve o trabalho e colocar a bola no fundo do gol.

Reação dos donos da casa

Na volta do intervalo, o Portimonense se lançou ao ataque e conseguiu descontar e mostrar que ainda estava vivo na partida. Hélio Varela recebeu belo passe e com um chute certeiro deixou o arqueiro para trás.

Paredão Encarnado

Logo na sequência, o árbitro consultou o VAR após a bola tocar no braço do defensor do Benfica e assinalou pênalti. Era a chance dos donos da casa deixarem tudo igual, porém Rildo parou em Trubin, que fez uma grande defesa e deixou o Benfica à frente no placar.

Neres balança rede

Em rápida jogada, David Neres voltou a receber dentro da área e finalizou rasteiro para sacramentar o triunfo dos visitantes. Com a vitória, o Benfica encostou no rival Porto na luta pela ponta da tabela. Nesse sentido, ambas as equipes se enfrentam na próxima semana.

6ª rodada do Campeonato Português

Famalicão 1×0 Arouca

Moreirense 1 x 0 Farense

Estoril 2 x 2 Vizela

Casa Pia 0 x 0 Vitória de Guimarães

Porto 2 x 1 Gil Vicente

Chaves 2x 2 Estrela amadora

Portimonense 1 x 3 Benfica

Braga x Boavista

Sporting x Rio Ave

