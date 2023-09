Grêmio perde zagueiro Rodrigo Ely para as próximas rodadas

O técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, tem problemas para escalar sua equipe para as próximas rodadas do Campeoanto Brasileiro. O zagueiro Rodrigo Ely se lesionou na rodada passada da competição.

O atleta sentiu dores na coxa esquerda, na vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0, na última quinta-feira. Ele deu lugar a Bruno Alves. Na saída de campo, aliás, Ely ainda recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso do jogo contra o Fortaleza, no próximo sábado (30).

A imprensa do Rio Grande do Sul informa que o atleta deve retornar ao time gaúcho em torno de 20 dias. Se isso for confirmado, o atleta ficará a disposição, afinal, contra o Athletico, no dia 18 de outubro, em duelo em Porto Alegre.

Ely está com moral com o técnico gremista desde que chegou, no início de agosto. Ele, aliás, é o primeiro reserva na posição. Sem ele nos próximos jogos, a tendência é que Kannemann retorne após cumprir suspensão.

