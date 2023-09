CBF altera pela segunda vez dia do duelo entre Cuiabá e Cruzeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou, pela segunda vez, o dia e horário do duelo entre Cuiabá e Cruzeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo tinha sido inicialmente marcado para 8 de outubro. No entanto, foi modificado para dia 5 do mesmo mês. Agora, a CBF remarcou o jogo para dia 14 de outubro, sábado, às 21h (de Brasília), durante a Data Fifa. O confronto será na Arena Pantanal. Com a decisão da CBF, as equipes vão ficar duas semanas sem um jogo.

A explicação da CBF é preservar o gramado e ter espetáculo melhor. Afinal, a Seleção Brasileira vai enfrentar a Venezuela, no mesmo estádio, dois dias antes a primeira data marcada.

O Campeonato Brasileiro ficará paralisado entre os dias nove e 17 de outubro por causa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. No período, o Brasil terá a Venezuela e Uruguai.

Cuiabá e Cruzeiro na tabela

Afinal, as equipes estão em situação igual na tabela do Brasileirão, ambas com 29 pontos, separadas, portanto, pelos critérios de desempate. A Raposa está na 12ª colocação, enquanto o Cuiabá está na 11ª.

