Sporting x Rio Ave: onde assistir, arbitragem e escalações

Em jogo que encerra a sexta rodada do Campeonato Português, o Sporting Lisboa recebe o Rio Ave, da cidade do Vila do Conde. A bola vai rolar às 16h15 (de Brasília) desta segunda-feira (25/9), no José Alvalade. Considerado jogos oficiais, o Sporting está invicto na temporada, afinal, são quatro vitórias e um empate no Campeonato Português, além de um triunfo na Liga Europa. A equipe lisboeta, vale lembrar, está em quarto lugar na competição atrás de Porto, Benfica e Boavista.

Onde assistir

A ESPN 4, na tv fechada, e Star +, canal por streaming, a partir das 16h15.

Para esta partida, o Sporting, que é 19 vezes campeão português, não poderá contar com o zagueiro holandês Juste, lesionado. Já o Rio Ave está na parte de baixo da tabela, com apenas cinco pontos, na 15ª colocação. Em Portugal, vale lembrar, são 18 times, com dois times rebaixados e um indo para os playoffs do rebaixamento. No momento, o primeiro do Z3 é o Vizela, com cinco pontos.

SPORTING LISBOA X RIO AVE

6ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: 25/9/2023 às 16h15 (de Brasília)

Local: Estádio Alvalade, em Lisboa (POR)

Sporting Lisboa: Antonio Adan; Ousmane Diomandé, Sebastian Coates e Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita e Nuno Santos; Viktor Gyokeres, Marcus Edwards e Pedro Gonçalves. Técnico: Ruben Amorim.

Rio Ave: Magrão; Renato Pantalon, Aderllan Santos e Savio; Costinha, Amine Oudrhiri, Guga e Fábio Ronaldo; Joca, André Pereira e Zé Manuel. Técnico: Luís Freire

Árbitro: Robert Jones

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (22/9)

Famalicão 1×0 Arouca

Sábado (23/9)

Moreirense 1 x 0 Farense

Estoril 2 x 2 Vizela

Casa Pia 0 x 0 Vitória de Guimarães

Porto 2 x 1 Gil Vicente

Domingo (24/9)

Chaves 2×2 Estrela Amadora

Portimonense 1×3 Benfica

Braga x Boavista

