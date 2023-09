Bandidos com facas invadem festa da escolinha do Grêmio

Bandidos armados com facas invadiram uma festa da escolinha de futebol do Grêmio, no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre. Foi neste sábado (23/9). Assim, de acordo com a Brigada Militar, os criminosos renderam os seguranças e fizeram ameaças para entrar no evento. Na ocasião, adultos e crianças festejavam os 120 anos do clube gaúcho.

Testemunhas disseram que uma parte do banco entrou pelo portão principal. Já os outros chegaram à escola pelo lado onde fica o rio Guaíba. Dessa forma, os bandidos agiram com truculência e depredaram as instalações. Além disso, eles roubaram uma faixa e uma bandeira do clube. Depois, fugiram pela avenida Diário de Notícias.

A polícia investiga a suspeita de que a invasão tenha sido em represália pelo furto de uma faixa do Internacional, rival histórico do Grêmio no Rio Grande do Sul. A faixa teria sido roubada por membros de uma torcida organizada do Grêmio.

Nota de repúdio pela covardia dos criminosos

A direção do Grêmio divulgou uma nota de repúdio à ação covarde dos criminosos.

“O Grêmio repudia de forma veemente a invasão neste sábado no CT do Cristal, local que abriga a nossa Escola e recebe crianças de todas as idades diariamente. Na ocasião, dezenas de pessoas, algumas com faca, renderam os seguranças do local e levaram faixas que decoravam o CT”.

O Grêmio informou que protocolou um boletim de ocorrência. Além disso, a direção gremista disse que câmeras de monitoramento gravaram imagens da invasão. Dessa forma, entregou as gravações às autoridades de segurança para ajudar na identificação e na punição dos responsáveis.

“Que atos como esse não se repitam. Futebol, ainda mais quando lidamos com crianças, tem de ser um ambiente de alegria e paz”.

Próximo desafio do Grêmio

O próximo jogo do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro será no dia 30/9, às 16h, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, a casa do adversário. Após a vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, em casa, na quinta-feira (21/9), o técnico Renato Gaúcho demonstrou confiança no título, apesar da distância para o líder Botafogo.

