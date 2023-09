PSG passeia diante do Ollympique. Mas Mbappé se machuca

PSG e Olympique de Marselha, que fazem o maior clássico do futebol francês, se enfrentaram neste domingo (24/9) pela sexta rodada da Ligue 1. O jogo foi no Parc des Princes, em Paris. E o time da casa detonou: 4 a 0, gols de Hakimi, Kolo Muani e Gonçalo Guedes (dois). O PSG dominou totalmente um acuado rival que deixou a bola com o rival e se contentou em não levar uma goleada maior, o que seria um tremendo vexame. Para o Paris, entretando, nem tudo foram flores. Afinal, seu astro maior, Mbappé, sentiu uma lesão e saiu aos 30 minutos do primeiro tempo (para a entrada de Gonçalo Guedes).

Veja aqui a tabela de classificação do Campoeonato Francês

Com a vitória o PSG foi aos 11 pontos, em terceiro lugar. O Olympique, que perdeu a invencibilidade, está em sétimo, com nove pontos.

PSG: gols e lesão de Mbappé no 1º tempo

O gol de falta de Hakimi aos sete minuitos fazendo 1 a 0 para o PSG ditou o jogo, pois desconcentrou o Olympique, que quse não ficava com a bola (20% no primeiro tempo) e tirando uma cabeçada de Vitinha no travessão praticament não atacou. Soberano,o PSG ampliou quando Kolo Muani doifcou com a sobra de um chute de Hakimi que foi na trave e fez seu primeiro gol pelo novo clube. Naquela altura o time já estava sem Mbappé, que saiu com lesão no tornozelo direito aos 30 minutos. Entrou o português Gonçalo Ramos.

Gonçalo Guedes pões duas na rede

No segundo tempo, logo aos dois minutos, Gonçalo Ramos ampliou escorando cruzamento de Dembélé, fez o terceiro gol dos parisienses. Com tamanha vantagem, o PSG passou a administrar o resultado. Seguiu finalizando diante de um rival que não atacava. Aos 43, Kolo Muani disparou pela direita e cruzou para Gonçalo Guedes, livre na área, fazer seu segundo gol no jogo e fechar a surra parisiense.

Jogos da 6ª rodada do Francês

Sexta-feira (22/9)

Monaco 0x1 Nice

Sábado (23/9)

Nantes 5×3 Lorient

Brest 1×0 Lyon

Domingo (24/9)

Metz 0x1 Strasbourg

Lens 2×1 Toulouse

Le Havre 2×1 Clermont

Montpellier 0x0 Rennes

PSG 4×0 Olympique

Terça-feira (26/9)

Lille x Reims – 16h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.