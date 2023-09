São Paulo busca empate com o Flamengo e leva o título inédito da Copa do Brasil

A sala do Morumbi está completa. Afinal, neste domingo (24), no Cícero Pompeu de Toledo, o São Paulo empatou com o Flamengo por 1 a 1 e ficou com a taça da Copa do Brasil, justamente aquela que faltava para o Soberano, campeão de tudo agora. Nestor é o herói da conquista. No placar agregado da competição de mata-mata, os paulistas levaram a melhor por 2 a 1.

É, também, o último capítulo da vingança de Dorival Júnior do Flamengo, que o dispensou para ficar com Vitor Pereira, no fim de 2022. O técnico, campeão da Copa BR-22 e da Libertadores pelo Rubro-Negro, compra que nada como um dia após o outro.

Quente demais

Um primeiro tempo digno de uma grande decisão, com alternativas e emoção. Os primeiros 20 minutos foram do Flamengo, que soube trabalhar melhor a bola para chegar com perigo. Gerson e Pedro poderiam abrir o placar se o goleiro Rafael não estivesse inspirado. Em seguida, o São Paulo passou a jogar também. Moura, de bicicleta, levantou o Morumbi. A bola passou rente ao gol de Rossi, que já havia levado um susto em chute de Rato.

No entanto, o Rubro-Negro sabia explorar as deficiências do adversário. Pedro achou Pulgar, que bateu cruzado e obrigou Rafael dar um tapinha. A bola beijou a trave e buscou os pés de Bruno Henrique, sempre iluminado. Nas cordas, o São Paulo reduziu o prejuízo quase imediatamente. Nestor, aproveitando-se de rebatida errada de Rossi, enfiou uma pancada. Bola na rede e placar igual.

Os últimos 45 minutos

O Flamengo retomou o domínio enquanto o São Paulo apresentou uma postura mais reativa tanto em campo quanto nas alterações. Os cariocas começaram levando perigo com chutes fora da área. Na sequência, todavia, encontraram uma dificuldade tremenda de manter o ímpeto inicial. Aí a partida ficou, enfim, à feição do Tricolor. Com Moura, o time da casa teve o espaço necessário para contra-atacar. Mas Luciano errou a pontaria na hora de virar o jogo.

SÃO PAULO 1×1 FLAMENGO

Final da Copa do Brasil – jogo de volta

Data e Horário: 24/09/2023, às 16h

Local: Morumbi, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda (Diego Costa, 8’/1ºT), Beraldo e Paulista (Wellington, 19’/2ºT); Maia (Araújo, 18’/2ºT), Alisson (Neves, 19’/2ºT), Nestor (Michel Araújo, 35’/2ºT) e Rato (Luciano, 35’/2ºT); Moura e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton; Pulgar, Maia (Luiz Araújo, 36’/2ºT), Gerson (Vitor Hugo, 36’/2ºT) e Arrascaeta (Ribeiro, 36’/2ºT); Bruno Henrique e Pedro (Gabigol, 28/2ºT)’. Técnico: Jorge Sampaoli

Gols: Bruno Henrique, 43’/1ºT (0-1); Nestor, 49’/1ºT (1-1)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Bruno Boschilia (Fifa-PR)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Cartão Amarelo: Alisson, Maia, Rafinha (SAO); Léo Pereira (FLA)

Cartão Vermelho:

