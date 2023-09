Com ‘lei do ex’, Atlético de Madrid vence e tira invencibilidade do Real

Em grande atuação de Morata e do brasileiro Samuel Lino, o Atlético de Madrid conquistou uma importante vitória por 3 a 1 no clássico contra o Real Madrid. No Wanda Metropolitano, o centroavante estufou a rede duas vezes, de cabeça, enquanto Griezmann completou o triunfo, que reaproximou a equipe do G4. Pelo lado dos Merengues, Toni Kross marcou o gol de honra do time, que não contou com Vinícius Júnior, lesionado.

Com o resultado, os Colchoneros somam 10 pontos e encostaram no G4 da competição nacional, com um jogo a menos. Por outro lado, os Merengues perderam não só a liderança, como também a invencibilidade. Os comandados de Carlo Ancelotti têm 15 pontos, enquanto Barcelona e Girona estão à frente na tabela, com 16.

Na próxima rodada, o Atlético de Madrid visita o Osasuña, dia 28, às 16h30 (de Brasília), no Reyno de Navarra. O Real Madrid, por sua vez, recebe o Las Palmas, dia 27, às 14h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Ambas as partidas são válidas pela 7ª rodada da La Liga.

Veja mais notícias de Futebol Internacional

Cartão de visitas

O Atlético de Madrid aproveitou a força de sua torcida para atacar o rival desde o primeiro minuto. Ao encurralar o Real, os Colchoneros chegaram ao gol com Morata, que se aproveitou do cruzamento do brasileiro Samuel Lino para cabecear com precisão.

Pelo alto novamente

Em grande atuação de Samuel Lino, os donos da casa se aproveitaram da fragilidade defensiva do Real na partida e ampliaram o marcador. O brasileiro cruzou pela esquerda e encontrou Griezmann sozinho na área para cabecear em direção ao fundo da meta de Kepa.

Por muito pouco

Ainda no primeiro tempo, Kepa fez uma grande defesa e evitou que os Colchoneros abrissem três gols de vantagem. Vale lembrar que o arqueiro é o substituto de Courtois, que sofreu grave lesão. Do lado do Real Madrid, as chances foram escassas com Camavinga e Valverde, mas sem perigo concreto para Oblak.

Reação merengue

Quando tudo indicava que o Atlético de Madrid fosse para o intervalo com dois gols de vantagem, Nesse sentido, Toni Kross acertou uma bela finalização. O alemão, portanto, tirou Llorente da jogada e superou Oblak para descontar para os visitantes.

Nova lei do ex

Com menos de um minuto, Morata voltou a estufar a rede. Assim, o atacante aproveitou mais um cruzamento na área, desta vez de Saúl, e acertou outra bela cabeçada para ampliar o marcador.

Por fim, o Real Madrid pressionou para tentar reagir no clássico, mas não teve força ofensiva. Além disso, a equipe sentiu falta de Vinícius Júnior, lesionado, que poderia ser uma válvula de escape pela ponta e dar velocidade.

6ª rodada do Campeonato Espanhol

Alavés 0 x 2 Athletic Bilbao

Girona 5 x 3 Mallorca

Osasuña 0 x 0 Sevilla

Barcelona 3 x 2 Celta

Almería 2 x 2 Valencia

Real Sociedad 4 x 3 Getafe

Rayo Vallecano 1 x 1 Villareal

Betis 1 x 1 Cádiz

Las Palmas 1 x 0 Granada

Atlético de Madrid 3 x 1 Real Madrid