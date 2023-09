Dorival festeja título e enaltece o grupo: ‘Seria um pecado o time não vencer’

A conquista do título inédito da Copa do Brasil é de grande importância. Porém, para o técnico Dorival Júnior a conquista é muito mais simbólica. O que representa de fato a coração da campanha foi o empenho do grupo ao longo do ano que culminou com o 1 a 0 no Maracanã, semana passada, e o 1 a 1 no Morumbi, neste domingo (24).

“Para mim é simbólico, o que representa é o trabalho e a dedicação do grupo. Seria um grande pecado se o time não saísse com a vitória, com todo processo, todo ambiente e todas as dificuldades. A torcida abraçou o time e fez com que nos desdobrássemos em campo e fossemos campeões”, afirmou o treinador.

Afinal, Dorival Júnior apontou o jogo de ida no Maracanã como um dos principais para garantir o título inédito. Ele, no entanto, disse que o Flamengo também fez excelente partida no jogo de volta, no Morumbi.

“A boa campanha fez com que tivéssemos merecimento. Fizemos um grande jogo no Rio, o Flamengo também fez um grande jogo aqui em São Paulo. Mas o que nós nos preparamos para essa decisão nunca aconteceu em nenhuma equipe minha, fizemos um trabalho gigante. Uma das melhores equipes sul-americanas”.

Dorival: ‘Só tenho a agradecer ao Fla’

Desprezado pela diretoria do Flamengo depois de dar títulos importantes ao clube, Dorival mostrou elegância ao falar sobre o episódio que culminou com a sua demissão. O treinador agradeceu pelo tempo que ficou no clube.

“Eu só tenho a agradecer à diretoria e à torcida do Flamengo. Meu coração está limpo. Não tenho nada contra, tive um momento maravilhoso no Flamengo e agora no São Paulo, isso não tem preço”.

