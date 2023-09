Gabigol: ‘Plantamos muita coisa e não colhemos nada’

Reserva no jogo decisivo da Copa do Brasil, Gabigol entrou no segundo tempo e não conseguiu evitar que o Flamengo ficasse com o vice-campeonato da competição ao empatar com o São Paulo por 1 a 1, neste domingo (24), no Morumbi. O Mengo lutou, mas a derrota para o Tricolor por 1 a 0, no jogo de ida, no Maracanã, teve um peso determinante para mais um insucesso da turma do Ninho do Urubu.

“Acho que fizemos um bom jogo. Mas a final é feita de duas partidas. Nos 180 minutos, eles foram melhores que a gente”, admitiu a fera.

Após lamentar mais uma final perdida, o atacante, então, filosofou:

“A gente planta as coisas para poder colher. Não plantamos muita coisa e não colhemos nada”.

É verdade, Gabigol! Afinal, o Flamengo perdeu as finais da Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Carioca e Copa do Brasil. No Mundial ficou em terceiro e, na Libertadores, caiu nas oitavas de final. Não ganhou ne uma mísera Taça Guanabara.

Agora, ao Mais Querido resta apenas o Campeonato Brasileiro, torneio no qual o time está fora da zona de classificação para a Libertadores. Hoje, o Rubro-Negro cairia na Copa Sul-Americana.

“Temos 15 jogos. Vamos correr atrás do título e de uma vaga na Libertadores”, disse o otimista Gabigol.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.