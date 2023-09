Ovacionado em São Januário, Pedrinho fala sobre candidatura: ‘Em breve’

Provável surpresa na eleição do Vasco, o ídolo Pedrinho foi ovacionado em São Januário, durante a goleada por 5 a 1 sobre o Coritiba, em São Januário. O ex-jogador, que deixou a função de comentarista no Grupo Globo, assistiu à partida de um dos camarotes do estádio e tirou muitas fotos no intervalo com os torcedores que estavam na parte da arquibancada atrás do gol.

Ao lado do ex-lateral e meia Felipe, seu amigo inseparável, Pedrinho respondeu com um “em breve” em relação à confirmação sobre sua candidatura à presidência. A tendência é que ele lidere a chapa e garanta o apoio de algumas forças políticas do clube.