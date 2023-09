América-MG x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Em jogo válido pela 15ª rodada, América-MG e Vasco medem forças nesta segunda-feira (25), às 20h, na Arena Independência. Após golear o Coritiba, o Cruz-Maltino terá pela frente mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para o duelo, Ramón Díaz não terá qualquer desfalque importante e deve repetir o time, enquanto Fabían Bustos tem problemas. Por outro lado, o treinador do Coelho contará com quatro retornos de atletas que estavam lesionados.

Com 23 pontos, os comandados de Ramón Díaz terão a primeira chance de deixar a zona da confusão, caso derrotem o Coelho. Isso porque o Bahia soma 25, com um jogo a mais, e o Gigante da Colina pode ultrapassar o adversário e vive seu melhor momento na competição. A equipe carioca está no Z4 desde a sétima rodada, em dezessete partidas.

O Coelho, por sua vez, soma 17 pontos e não venceu os últimos dois jogos na competição nacional. Nesse sentido, a diferença para o Tricolor é de 8 pontos e um revés pode complicar ainda mais a vida da equipe mineira.

Onde assistir

O confronto desta segunda-feira (25) terá a transmissão do Premiere.

Como chega o América-MG

Na última atividade no CT Lanna Drumond, o técnico Fabián Bustos teve boas notícias para montar a equipe para o duelo na Arena Independência. O lateral-esquerdo Marlon se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Paulinho Boia está liberado depois do tratamento da pubalgia.

Além disso, o zagueiro Javier Mendez está recuperado de um trauma no joelho esquerdo, enquanto Wellington Paulista também foi liberado pelo Departamento Médico.

Por outro lado, Marcinho ainda está em fase de transição e desfalca a equipe. Wanderson, Renato Kayzer, Matheus Henrique e Matheuzinho também estão fora, ambos por lesão. Além deles, o América-MG não contará com Danilo Avelar e Everaldo, que estão suspensos.

Como chega o Vasco

De um lado, o Coelho tem desfalques para montar o time. Do outro, o Gigante da Colina terá força máxima para dar sequência à arrancada no Campeonato Brasileiro.

O técnico Ramón Díaz terá novamente a chance de fortalecer os setores com sua espinha dorsal para fugir da zona de rebaixamento.

Dessa forma, o treinador deve repetir a escalação, e Dimitri Payet deve ser titular pelo segundo jogo consecutivo desde que assinou com o clube.

AMÉRICA-MG X VASCO

15ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 25/9/2023 às 20h (de Brasília)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Éder (Nicolas), Ricardo Silva e Maidana; Daniel Borges, Breno, Juninho, Martínez, Rodriguinho, Felipe Azevedo; Mastriani (Rodrigo Varanda). Técnico: Fabián Bustos

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Payet, Rossi e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-FIFA)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA-FIFA) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS-FIFA)

