Sampaoli deixa o gramado e é Dorival quem consola time do Fla

Um fato chamou atenção no fim da partida em que o Flamengo empatou com o São Paulo, 1 a 1 neste domingo (24/9). O resultado levou o Tricolor paulista ao título da Copa do Brasil. Assim, os jogadores do Rubro-Negro seguiam no gramado, lamentando mais um fracasso em 2023 e esperando as medalhas de vice. Alguns, como Bruno Henrique, choravam. Mas Jorge Sampaoli não estava por perto. Foi direto para os vestiários. Aliás nem a medalha pegou. Logo, não estava perto de seu grupo para consolá-lo. E quem foi fazer isso? Dorival Junior, treinador do São Paulo. Totalmente inusitado.

Ex-comandante do Flamengo, Dorival Junior é muito querido pelo grupo e ninguém esconde isso. Assim, fez questão de abraçar cada um dos atletas dando uma força aos Rubro-Negros. E, dessa forma, também recebeu o carinho de todos.

As imagens de Sampaoli partindo para o vestiário e de Dorival com os jogadores do Flamengo viralizaram nas redes sociais. Veja as imagens abaixo:

Dorival, o cara

Enquanto isso, Dorival Junior, técnico campeão e muito querido pelo grupo do Fla por tudo o que fez na temporada de 2022, quando comandou o clube, fez questão de consolar os Rubro-Negros.

Com o resultado, o Flamengo, campeão da Copa do Brasil em 2022, perdeu a chance do penta (já que também levou a taça em 1990, 2006 e 2013). O São Paulo ganhou o seu primeiro caneco nesta competição. Aliás, com este título, o São Paulo passa a ter todos os campeonatos possíveis que um time brasileiro pode ter: Estadual, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Mundial e Supertaças.

