Rafael se emociona com título: ‘Vale a minha vida profissional’

O goleiro Rafael, autor de pelo menos duas ótimas defesas no empate por 1 a 1 com o Flamengo, se emocionou ao comentar a conquista da Copa do Brasil. Os anos de intenso trabalho foram coroados com um título que carimbou o passaporte para a Libertadores 2024.

“Venho trabalhando há muito tempo para uma conquista como essa. Essa conquista vale a minha vida profissional. Nunca mais vou esquecer. Terei esse dia como um dos melhores da minha vida”, afirmou o goleiro.

Veja aqui a campanha campeã da Copa do Brasil do São Paulo

Afinal, o goleiro Rafael destacou a força e a participação da torcida na conquista do título. Segundo ele, a vibração que veio da arquibancada foi algo primordial. Para o são-paulino este ano de 2023 está sendo maravilhoso.

“Que ano maravilhoso, que vitória, que conquista. Essa torcida merece. Enquanto ninguém acreditava na gente, a torcida nos apoiou. Ela esteve sempre presente, foi maravilhoso, não tenho palavras para dizer o que sinto, é indescritível”, vibrou o goleiro.

O goleiro, entretanto, analisou os ataques do Flamengo e disse ter encurtado os espaços na área para dificultar as investidas adversárias. Ele, porém, apesar das ótimas defesas, destacou a importância do conjunto do time do São Paulo.

“Foi um jogo que eu sabia da qualidade e poder ofensivo do Flamengo. Tentei diminuir os espaços na área em todos os ataques do Flamengo, foi o que deu para fazer. Goleiro tem de fazer grandes defesas em grandes jogos. Mas o time todo fez dois grandes jogos (1 a 0 no Maracanã e 1 a 1 no Morumbi)”

