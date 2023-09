Lucas se emociona ao falar sobre o título: ‘Nunca vivi algo assim’

Lucas voltou ao São Paulo este ano como uma das principais contratações do clube. Ele, afinal, esteve longe do Morumbi por 11 anos, mas volta foi algo espetacular para ele. Entretanto, a conquista da Copa do Brasil sobre o Flamengo, neste domingo, título que o clube ainda não tinha, corou o retorno do jogador.

“Estou vivendo um sonho. Por tudo que envolveu minha volta, a mobilização da torcida nas redes sociais, até alguns jogadores mandando mensagens para mim. O São Paulo está na minha pele, é um sentimento. Sou formado no clube, subi aos 17 anos e agora, com 31 anos, careca e com dois filhos, é muito bom. Estou feliz demais”, disse Lucas.

Emocionado, o jogador disse que o que está vivendo no São Paulo é algo único. No entanto, nem mesmo quando atuou em clubes europeus disse ter vivido algo parecido como a conquista do título da Copa do Brasil sobre o Flamengo. Lucas Moura, afinal, quase não encontrou palavras para descrever o que sentiu.

“Nunca na vida vivi o que vivi hoje, nada, afinal, se compara, nem nos clubes que defendi na Europa. Nada se compara ao que aconteceu hoje (domingo, 24) no Morumbi. Conquistar títulos com a camisa do São Paulo é especial, trabalhar com este grupo é especial, um grupo diferenciado, com grandes jogadores. Estou feliz por fazer parte disso tudo, só gratidão a Deus”, festejou Lucas.

Lucas e os dois momentos do clube

Lucas, contudo, comparou o momento em que jogou pelo São Paulo e a época atual, na qual voltou e conquistou o título da Copa do Brasil. Seguindo ele, entretanto, mesmo com toda experiência que já adquiriu como jogador profissional, ainda fica muito ansioso para disputar uma final tão importante como essa.

“O São Paulo de 2012 e 2023 é muito diferente. O São Paulo veio de uma década muito vitoriosa em 2000. Em 2012 era um tempo de menos conquistas. E a Copa do Brasil era uma competição muito desejada pelo torcedor, pelo clube. A torcida tem enchido o Morumbi, tem nos apoiando, tem sido fantástico. Qualquer jogador experiente, se não estava ansioso hoje, estava morto por dentro”, afirmou Lucas.

